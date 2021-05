Daniela Behrens (SPD), Gesundheitsministerin von Niedersachsen.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. In der Debatte über ein kurzfristiges Aufheben der Maskenpflicht im Einzelhandel in Niedersachsen hat Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) Position bezogen.

„Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in #Niedersachsen geben. #MNB rettet Leben“, erklärte Behrens am Freitag auf Twitter in Reaktion auf Kritik an den Landesplänen.Die Regierung hatte erwogen, die Maskenpflicht in