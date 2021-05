Warnstreik im Einzelhandel in Osnabrück

Regenschirme mit der Aufschrift „Handel ver.di“ und einer erhobenen Faust liegen auf dem Boden.

Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Osnabrück. Seit dem frühen Freitagmorgen sind Beschäftigte im Osnabrücker Einzelhandel im Warnstreik. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld. Aus Sicht der Arbeitgeber ist das aber - auch wegen der Corona-Pandemie - nicht ohne weiteres möglich.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel in Osnabrück für Freitag zu einem Warnstreik aufgerufen. „Um 5.00 Uhr sind wir in den ersten Betrieben mit guter Beteiligung gestartet“, sagte Verdi-Sprecher Maiko Schulz am Morgen. Di