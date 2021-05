Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter im Corona-Testzentrum verpackt.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover. In Niedersachsen sind binnen eines Tages 708 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg leicht: Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Freitag mit 47,1 an - so viele Menschen haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt. Am Donners