Live: Wie geht es ab Juni an den Schulen in Niedersachsen weiter?

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will am Freitag im Rahmen der Landespressekonferenz den Stufenplan 2.0 näher erläutern.

Holger Hollemann/dpa

Hannover. Wie geht es künftig in den Schulen und Kitas weiter? Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) erläutert dazu am Freitag den Stufenplan 2.0. Hier sehen sie die Pressekonferenz im Livestream.

Seit dem 10. Mai sind die Schulen in Niedersachsen wieder im Wechselmodell. Seitdem sind die Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten fast überall weiter gesunken. Wie geht es künftig in den Schulen und Kitas weiter? Kultusmini