So geht es ab dem 31. Mai an den Schulen und Kitas in Niedersachsen weiter

Ab Montag, 31. Mai, können sich in Niedersachsen wieder deutlich mehr Kinder und Jugendliche auf den Weg zur Schule machen.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat am Freitag in Hannover seinen Stufenplan vorgestellt. Wir haben alle Details im Überblick.

Die meisten Schüler in Niedersachsen können schon bald in ganzen Klassengemeinschaften in ihre Schulen zurückkehren. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Freitag in Hannover erklärt. Demnach findet ab Montag, 31. Mai, bei einer sta