Autos stehen in einem Stau.

Stephan Jansen/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Laatzen. Der Automobilclub ADAC und die Autobahngesellschaft des Bundes erwarten zum Pfingstwochenende mehr Reiseverkehr auf den Fernstraßen in Norddeutschland.

Insbesondere an den Autobahnbaustellen in Niedersachsen gebe es eine Staugefahr, teilte der ADAC in Hannover mit. Betroffen sind demnach etwa die A1 zwischen Bremen und Osnabrück und die A7 zwischen Hannover und Kassel. Auf den wichtigen N