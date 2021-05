Größeres Angebot an Freilandeiern nach Ende der Geflügelpest

Hühner eines Geflügelbauern laufen über eine Wiese.

Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Hannover. Monatelang musste wegen der Geflügelpest in vielen Regionen Niedersachsens Hühner und anderes Geflügel im Stall bleiben. Nun fällt in den meisten Landkreisen die Stallpflicht. Das werden auch Verbraucher beim Angebot an Eiern bald merken.

Nach einem guten halben Jahr hat sich die Geflügelpest-Situation in Niedersachsen wieder entspannt. Bis auf den Landkreis Emsland hätten inzwischen alle Landkreise die Stallpflicht aufgehoben, sagte der Geschäftsführer des Niedersächsischen