Ein Fleischer zerlegt Teile eines Schweins.

picture alliance / dpa/Symbolbild

Frankfurt am Main. Metzger- und Fleischerbetriebe, die wie Bäckereien oder Supermärkte als „systemrelevante“ Versorger galten, hatten in der Pandemie Glück. Aber es half nicht allen Betrieben, dass sie ihre Geschäfte offenhalten durften.

Viele Verbraucher haben dem Fleischer-Handwerk in Deutschland trotz veränderter Corona-Nachfrage die Treue gehalten - in manchen Betrieben ist aber auch hier nichts mehr so wie vor der Pandemie. „Wir sind besser durch die Krise gekommen als