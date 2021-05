Buxtehuder SV will gegen abstiegsbedrohte „Luchse“ gewinnen

Buxtehude. Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV wollen gegen die abstiegsbedrohten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten keine Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen lassen.

Obwohl beide Vereine seit Jahren Kooperationspartner sind und die „Luchse“ bei einer Niederlage den Gang zurück in die 2. Liga antreten müssen, stellte BSV-Trainer Dirk Leun klar, dass sein Team an diesem Samstag (18.00 Uhr) alles geben we