Der Schriftzug „Wir schaffen das!“ ist auf einem Aufsteller in der Otfried-Preußler-Schule in Hannover zu lesen.

Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Hannover. Angesichts der entspannten Corona-Lage wechseln Schulen und Kindergärten in Niedersachsen vom 31. Mai in den Präsenz- und Regelbetrieb.

Voraussetzung ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Kreisen und Großstädten stabil unter 50 liegt, kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover an. Die Test- und Maskenpflicht für den Schulbesuch