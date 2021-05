Nationaltorhüterin: Männer-Dominanz in Verbänden „peinlich“

Torhüterin Almuth Schult.

Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg fordert einen deutlich größeren Einfluss von Frauen im deutschen Fußball.

Die Männer-Dominanz im DFB sowie in den Landesverbänden sei „peinlich. Wir haben in Deutschland eine Bundeskanzlerin, natürlich sind Frauen für Führungspositionen geeignet“, sagte die 30-Jährige in einem NDR-Interview. „Im Fußball ist eine