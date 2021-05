Frauen laufen im 100m-Finale der deutsche Leichtathletik-Meisterschaften.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Braunschweig. Die niedersächsische Landesregierung hat am Donnerstag erlaubt, dass die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang Juni in Braunschweig an zwei von drei Tagen vor jeweils 2000 Zuschauern stattfinden dürfen.

Voraussetzungen für den Einlass in das Eintracht-Stadion sind ein negativer Corona-Test, eine vollständige Impfung oder die Genesung von einer Corona-Infektion.„Wir wollen mit den deutschen Meisterschaften in Braunschweig ein Modellprojekt