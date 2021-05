Endlich wieder Café oder Biergarten in Hannover möglich

Cafe-Besitzer Massimo serviert seinem ersten Gast Helga einen Cappuccino.

Ole Spata/dpa

Hannover. Nach monatelanger Schließung dürfen Cafés, Restaurants und Biergärten in der Region Hannover seit Donnerstag wieder zumindest draußen Gäste bewirten.

Weil die Sieben-Tages-Inzidenz fünf Tage lang unter 100 lag, trat die so genannte Bundes-Notbremse außer Kraft. Am Donnerstag war der Wert in der Region laut Robert Koch-Institut sogar auf 49,0 gesunken. Voraussetzung für die Gastronomen,