BGH: Richterin nach Musterklage befangen in Diesel-Fällen

Ein Bundesadler mit dem Schriftzug Bundesgerichtshof, aufgenommen an der Außenstelle des Bundesgerichtshofs (BGH).

Uli Deck/dpa/Archivbild

Karlsruhe. Eine Richterin, die sich als Diesel-Besitzerin der Musterklage gegen Volkswagen im Abgasskandal angeschlossen hatte, kann nach Auffassung des Bundesgerichtshofs (BGH) keine ähnlichen Diesel-Fälle mehr mitentscheiden.

Nach dem Abschluss des Musterverfahrens durch einen Vergleich sei zwar kein wirtschaftliches Interesse am Ausgang anderer Schadenersatz-Prozesse gegen VW erkennbar, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss der obersten Zi