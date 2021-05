Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Rinteln. Unbekannte haben einen Geldautomaten der Sparkasse in Rinteln im Landkreis Schaumburg zu sprengen versucht.

Dabei richteten sie schwere Schäden an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Donnerstag sagte. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, Verletzte gab es nicht. Am frühen Morgen wurden die Anwohner im Ortsteil Deckbergen den An