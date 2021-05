Buchholz-Rosengartens Trainer Dubravko Prelcec.

Marijan Murat/dpa/Archivbild

Buchholz in der Nordheide. Im letzten Spiel der Saison kann ausgerechnet der langjährige Kooperationspartner Buxtehuder SV den Abstieg der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten aus der Bundesliga besiegeln.

Denn sollten die Luchse am Samstag (18.00 Uhr) in der Halle Nord verlieren, stünde die Rückkehr in die 2. Liga fest. Selbst bei einem Unentschieden wäre das Team von Trainer Dubravko Prelcec auf die Schützenhilfe von Pokal-Finalgegner SG B