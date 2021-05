Keine FFP2-Maskenpflicht in Metronom-, Erixx- und Enno-Zügen

FFP2 Masken mit CE-Zertifizierung liegen verpackt auf einem Tisch.

Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hannover. Wegen der deutlich gesunkenen Corona-Neuinfektionszahlen in Niedersachsen muss in den Zügen der Bahnunternehmen Metronom, Erixx und Enno keine FFP2-Maske mehr getragen werden.

Eine medizinische Maske - also zum Beispiel eine OP-Maske - sei ausreichend und weiterhin verpflichtend für alle Fahrgäste, teilte die Metronom-Pressestelle am Mittwochabend mit. Zur bisherigen FFP2-Pflicht hieß es: „Vielen Dank an alle, d