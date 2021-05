Ein leuchtendes Blaulicht auf einem Polizeiwagen.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Liebenburg. Ein Bundespolizist aus dem Landkreis Goslar ist dringend verdächtig, einen seit Mitte April spurlos verschwundenen 51-Jährigen ermordet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe einen Haftbefehl wegen Mordes beantragt, teilte die Polizei in Goslar am Mittwoch mit. Darüber sollte das Amtsgericht Goslar noch am Mittwoch befinden.Der Verdächtige, dessen Alter nicht genannt wur