Die ostfriesische Insel Borkum.

Sina Schuldt/dpa/archivbild

Borkum/Lüneburg/Goslar. Was tut ein Hotel, wenn es einem Gast erst absagen musste, an einen anderen vermietet hat, und der erste nun doch kommen darf? Die Tourismusbetriebe in Niedersachsen freuen sich über die Öffnung, stecken aber in einem Dilemma.

Nach der Öffnung des Tourismus in Niedersachsen bemühen sich viele Gäste aus Nordrhein-Westfalen, Hamburg oder Berlin noch um eine Unterkunft für Pfingsten. Einen Tag, nachdem ein Gericht die Beschränkung auf niedersächsische Landeskinder g