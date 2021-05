Ein Polizeifahrzeug steht mit leuchtendem Blaulicht auf der Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Bremen. Mit einem Gewehr und einer Pistole aus Plastik hat ein 19-Jähriger in Bremen einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Zeugen hätten per Notruf gemeldet, einen Mann mit Schusswaffen auf der Straße gesehen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Dienstag stellten ihn Beamte, darunter Spezialeinsatzkräfte, in der Wohnung seiner Eltern. Er gab zu, mi