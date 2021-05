Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Bunde. Emder Zollbeamte haben einen 51-jährigen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, der in seinem Körper 60 Gramm eines Drogensortiments aus Heroin, Kokain, Amphetamin und Marihuana schmuggelte.

Der unter Drogeneinfluss stehende Mann kam aus den Niederlanden und fiel den Beamten am 11. Mai in Bunde (Kreis Leer) bei einer Kontrolle auf, wie der Zoll am Mittwoch mitteilte.Sie hätten weder im Gepäck, noch in der Kleidung Drogen gefun