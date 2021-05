Auf einem Reifen eines Elektroautos ist das Logo des Herstellers Continental zu sehen..

Christophe Gateau/dpa

Aachen. Nach mehreren Corona-Fällen unter den Mitarbeitern fährt der Reifenhersteller Continental sein Werk in Aachen (Nordrhein-Westfalen) bis Donnerstag nächster Woche herunter.

Dies werde mit Ende der Frühschicht am Dienstag beginnen, sagte ein Sprecher. Unter den 1800 Mitarbeitern in Aachen waren durch Selbsttests mehrere in der Produktion tätige Beschäftigte als corona-positiv aufgefallen. Die Stadt Aachen erkl