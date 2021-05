Anke Pörksen, Regierungssprecherin der niedersächsischen Landesregierung, spricht.

Peter Steffen/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsen plant weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen stufenweise ab Ende Mai.

In Erarbeitung sei bereits die neue Corona-Verordnung des Landes, die die weiteren Lockerungsschritte benennen solle, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Dienstag in Hannover. Trotz stark rückläufiger Neuinfektionszahlen glaube sie