Im Gegenlicht ist der Schatten einer Zecke auf einem Blatt zu sehen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hannover. Seit Beginn der Pandemie sind viele Menschen in der Natur unterwegs. In den nächsten Wochen und Monaten sollten sie dabei in Niedersachsen auf Zecken achten, die gefährliche Krankheiten übertragen können. Bundesweit gab es 2020 einen Rekord an FSME-Fällen.

Wer zurzeit draußen unterwegs ist, sollte sich vor Zecken schützen. „Mit den aktuell steigenden Temperaturen und einer feuchten Wetterlage nimmt auch die Zeckenaktivität zu“, sagte Masyar Monazahian, Virologe am Niedersächsischen Landesgesu