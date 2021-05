Das Landgericht in Braunschweig.

Braunschweig. Mehr als zwei Jahre nach dem Mord an einem 25 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in Salzgitter entscheidet ein Gericht darüber, ob das Urteil gegen den Täter in vollem Umfang Bestand hat.

Bei dem Verfahren am Dienstag vor dem Landgericht Braunschweig geht es im Kern darum, ob der 35 Jahre alte Täter theoretisch eine Chance hätte, nach Absitzen eines Großteils seiner Strafe auf Bewährung freizukommen.Der Mann war vom Landger