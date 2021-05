Ein Rettungswagen steht vor dem Impfzentrum des Rossmann Konzerns.

Ole Spata/dpa

Burgwedel/Salzgitter. Betriebsärzte sollen künftig eine wichtige Rolle in der Impfkampagne spielen. Bevor es im Juni bundesweit losgeht, nehmen erste Firmen schon an Modellprojekten teil. Wie ist der Stand in Niedersachsen?

Erste Corona-Impfungen in Betrieben laufen in Niedersachsen jetzt breiter an. Am Montag weitete Rossmann die Behandlung von Beschäftigten mit dem Biontech/Pfizer-Vakzin in einem neu errichteten Impfzentrum neben der Zentrale in Burgwedel au