Der Schiedsrichter zeigt die Rote Karte.

Swen Pförtner/dpa/archivbild

Braunschweig. Eintracht Braunschweigs Offensivspieler Dong-won Ji ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt worden.

Das teilte der DFB am Montag mit. Der 29-Jährige hatte bei der 1:2-Niederlage der Niedersachsen am Sonntag gegen die Würzburger Kickers in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen. Braunschweig liegt auf dem ersten Abstiegsplatz in der 2.