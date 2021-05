Die Fregatte „Sachsen-Anhalt“.

Sina Schuldt/dpa

Wilhelmshaven. Die Marine hat mit der „Sachsen-Anhalt“ die dritte von vier neuen Fregatten des Typs F125 in den Dienst gestellt.

