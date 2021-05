Ein Rotkehlchen singt in einem Baum.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Das Rotkehlchen hat bei der Aktion „Stunde der Gartenvögel“ den Sprung in die Top Ten der am häufigsten beobachteten Vögel in Niedersachsen geschafft.

