Wohl erst ab Ende Mai/Anfang Juni dürfen in Hotels und Ferienwohnungen in Niedersachsen auch wieder Gäste aus anderen Bundesländern übernachten. Bis dahin gilt die so genannte Landeskinder-Regel.

Oliver Berg/dpa

Hannover. Aus der Tourismusbranche werden die Rufe immer lauter, Niedersachsen solle Übernachtungsgäste aus ganz Deutschland zulassen. Dazu dürfte es aber erst mit der neuen Verordnung Ende Mai kommen.

Trotz massiver Kritik aus der Tourismusbranche an der so genannten Landeskinder-Regelung hält die rot-schwarze Landesregierung zunächst weiter daran fest, dass nur einheimische Gäste in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in Nie