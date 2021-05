Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen.

Ole Spata/dpa

Hannover. Coronabedingt fließen in den nächsten Jahren weniger Steuern in die Landeskasse. Finanzminister Hilbers spricht von einem Sparzwang, den er aber nicht näher präzisiert. Noch hat das Land über Schulden finanzierte Milliardensummen zur Corona-Bewältigung in der Rückhand.

Angesichts ausbleibender Steuereinnahmen durch die Corona-Krise hat Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) Niedersachsen auf einen Sparkurs eingeschworen. Ob und wo das Land konkret den Rotstift ansetzen will oder ob es am Ende auf eine Haus