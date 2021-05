Vor dem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Riede. Fünfeinhalb Jahre nach einer Brandstiftung im Kreis Verden mit zwei Toten ist die Verurteilung des Haupttäters zu lebenslanger Haft wegen Mordes rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verwarf die Revision des mittlerweile 48 Jahre alten Angeklagten (Az. 3 StR 157/20). Das Landgericht Verden habe in dem Wiederholungsverfahren von 2019 keine Rechtsfehler begangen, teilte der BGH am