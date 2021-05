Wolfsburg nach 2:2 in Leipzig in Champions League

Wolfsburgs Spieler umarmen sich nach der Partie.

Jan Woitas/dpa-Pool/dpa

Leipzig. Der VfL Wolfsburg hat sich für die Champions League qualifiziert.

Die Niedersachsen kamen am Sonntagabend in der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten RB Leipzig dank eines Doppelpacks von Maximilian Philipp zu einem 2:2 (2:0). Der Stürmer schoss Wolfsburg mit seinen Treffern in der 11. und der 45.+1.