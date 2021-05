Fregatte „Sachsen-Anhalt“ wird in Dienst gestellt

Die Fregatte "Sachsen-Anhalt" liegt im Hafen.

Sina Schuldt/dpa-POOL/dpa/Archivbild

Wilhelmshaven. Die Marine stellt am heutigen Montag (14.00 Uhr) in Wilhelmshaven eine neue Fregatte mit dem Namen „Sachsen-Anhalt“ in den Dienst.

