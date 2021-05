Arbeiter verpacken Eimer mit Natriumhydroxid, die im zerstörten Hafen von Beirut geborgen wurden.

Marwan Naamani/dpa/Archivbild

Bremen. Ein Containerschiff mit giftigen Chemikalien aus dem Libanon ist in Wilhelmshaven angekommen.

Deutsche Experten hatten die Chemikalien in den vergangenen Wochen im Hafen von Beirut geborgen, wo es im August 2020 zu einer verheerenden Explosion gekommen war. Nach der Ankunft in Deutschland sollen die Container zunächst in Wiefels in