Giftstoffe aus Beiruts Hafen zur Entsorgung in Deutschland

Arbeiter verpacken Eimer mit Natriumhydroxid, die im zerstörten Hafen von Beirut geborgen wurden.

Bremen. Hochexplosive Chemikalien lösten im vergangenen Sommer eine Katastrophe im Hafen von Beirut aus. Danach bergen deutsche Experten dort Chemikalien - sie werden nun entsorgt oder wiederaufbereitet.

Ein Containerschiff mit giftigen Chemikalien aus dem Libanon ist in Wilhelmshaven zur Entsorgung der Stoffe in Deutschland angekommen. Deutsche Experten hatten die Chemikalien in den vergangenen Wochen im Hafen von Beirut geborgen, wo es im