Anna-Nicole Heinrich, Präses der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).

Sebastian Gollnow/dpa/aktuell

Hannover. Mit einer Studentin an der Spitze ihrer Synode will die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) ihren Zukunftssorgen begegnen. Anna-Nicole Heinrich setzt auf Kreativität sowie einen Fokus auf junge Menschen. Dabei bleibt sie realistisch.

Die frisch gewählte Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, rät der Kirche angesichts von Mitgliederschwund und Sparzwängen zur Konzentration auf ihre Stärke, die Arbeit für Gott und den Menschen. Im diak