Wernigerode. Ein 17-Jähriger ist auf einer abschüssigen Straße bei Wernigerode (Harz) mit seinem Rennrad schwer verunglückt.

Der Jugendliche aus dem niedersächsischen Gifhorn sei am Freitagnachmittag in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen und gestürzt, teilte die Polizei am Samstag mit. Rettungskräfte brachten den Jungen mit