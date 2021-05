Rettungsschwimmer stehen auf einem Beobachtungsturm am Strand von Warnemünde.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Nenndorf. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Niedersachsen stellt sich auf eine schwierige Badesaison 2021 ein.

Als Grund führt der Verband die in der Corona-Pandemie ausgebliebenen Schwimmkurse für Kinder und Anfänger sowie die fehlenden Trainingsmöglichkeiten für Rettungsschwimmer infolge geschlossener Schwimmbäder an. „Wenn man all diese Dinge zu