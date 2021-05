Eine Mädchengruppe attackierte eine 17-Jährige.

imago images/onw-images

Hannover. Drei Mädchen pöbelten und griffen eine 17-Jährige an. Ein männlicher Begleiter schubste später eine Helferin weg.

Eine 17-Jährige ist in Hannover von einer Mädchengruppe beraubt und später niedergestochen worden. Durch die Messerstiche wurde die Jugendliche schwer verletzt, sie kam in eine Klinik, während die Täterinnen flohen, wie die Polizei am Freit