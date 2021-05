100 000 Spritzen am Tag: Arztpraxen melden Impfrekord

Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hannover. Mehr als 100 000 Impfungen gegen das Coronavirus haben Ärzte in Niedersachsen am Mittwoch vorgenommen - soviel wie noch nie seit dem Start der Kampagne Anfang April.

„Wir haben allein an einem Tag eine Kleinstadt geimpft“, sagte der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch, am Freitag. Seitdem das Impfen auch in den Praxen möglich sei, hätten rund 4000 niedergelas