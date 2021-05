Hannovers Trainer Kenan Kocak.

Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Hannover. Trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie fordert Hannovers Trainer Kenan Kocak von seinen Profis im Gastspiel beim FC St.

Pauli nochmals eine couragierte Leistung. „Wir wollen uns in der Rückrunden-Tabelle noch etwas hocharbeiten, das können wir nicht so stehen lassen“, sagte Kocak am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Hannover ist a