Mit Anrufen von vermeintlichen Sparkassen-Mitarbeitern und Polizeibeamten versuchen Trickbetrüger an persönliche Daten zu kommen. (Symbolfoto)

Roland Weihrauch/dpa

Rheine. Gleich sieben Anzeigen musste die Polizei in Rheine am Freitag von Bürgern in Rheine aufnehmen. Dabei ging es um Versuche von Trickbetrügern, an Bankdaten und Geheimnummern zu kommen.

Die Täter seien erstaunlich professionell vorgegangen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach wurden die Opfer vornehmlich über ihren Festnetz-Anschluss kontaktiert. Der Anrufer habe sich als Mitarbeiter der Sparkasse Rhei