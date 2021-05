Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens.

Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Bremerhaven. Man mag es sich kaum vorstellen: Ein Radfahrer stürzt - und ein Autofahrer hält, stiehlt das Fahrrad und fährt weg, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

In Bremerhaven soll genau das passiert sein. Der 52 Jahre alte Radfahrer sei am Donnerstagabend „ohne Fremdeinwirkung“ gestürzt und habe verletzt auf der Straße gelegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut Zeugenberichten hielt daraufh