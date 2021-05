Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen.

Sarstedt. An einem Wohnhaus in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ist eine Fensterscheibe, in der eine Israelflagge hing, eingeworfen worden.

Der Bewohner der Wohnung im ersten Stock war zum Zeitpunkt der Tat am Donnerstagabend zwar zu Hause, aber nicht in dem betroffenen Zimmer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Ein politisches Tatmotiv könne nicht ausgeschlossen werd