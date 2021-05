Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen und Bremen sinkt

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbol

Hannover. Die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus im wöchentlichen Durchschnitt ist in Niedersachsen und Bremen bis zum Donnerstag weiter gesunken.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen zuletzt bei 74,3, am Mittwoch hatte sie noch 78,2 betragen. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100 000 Ein