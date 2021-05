Polizei will am Vatertag verstärkt kontrollieren

Ein Yorkshire Terrier sitzt bei einer Vatertagstour in einem Bollerwagen in Hannover.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Polizei will am heutigen Donnerstag verstärkt kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Regeln halten.

Eine Vatertagstour mit Bollerwagen ist in diesem Jahr nur in kleiner Runde möglich. Wegen der Corona-Pandemie sind Treffen von mehr als drei Haushalten nirgendwo in Niedersachsen erlaubt. In den meisten Regionen dürfen sich Personen aus ma