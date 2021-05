Eine goldfarbene Justitia-Figur steht vor Aktenbergen, die sich auf einem Tisch stapeln.

Lüneburg. Im Streit um die Kosten für eine coronabedingt abgesagte Hochzeitsfeier im Raum Celle hat das Lüneburger Landgericht die Forderung nach Kostenerstattung abgelehnt.

Dem Paar könne es nicht zugemutet werden, sich in der Pandemie von einer großen Feier auf eine nicht einmal halb so große umzustellen, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Zudem habe ein Rücktrittsrecht bestanden. Die Klägerin in dem