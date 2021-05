Buxtehudes Trainer Dirk Leun reagiert an der Seitenlinie.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Buxtehude. Die Handball-Frauen des Buxtehuder SV haben sich im Endspurt der Bundesliga ein klares Ziel gesetzt.

Das Team von Trainer Dirk Leun will die beiden noch ausstehenden Heimspiele gewinnen und die Saison versöhnlich abschließen. Am Freitag (18.00 Uhr) ist der SV Union Halle-Neustadt in der Halle Nord zu Gast, am 22. Mai (18.00 Uhr) kommt es