Das Logo von KWS Saat SE ist am Firmensitz zu sehen.

Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Einbeck. Das in den letzten Monaten stark aufgehellte Agrarmarktumfeld hat dem Saatgutkonzern KWS Saat im wichtigen Frühjahrsgeschäft Rückenwind beschert.

Der Umsatz stieg damit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres (Ende März) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp sechs Prozent auf 1,07 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Einbeck mitteilte. Ohne negative Wechs